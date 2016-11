Sat.1 01:00 bis 01:45 Krimiserie Navy CIS Der Spion, der mich liebte USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die britischen Häftlinge Cassio Chavez und Jacob Scott kamen in einem Frachtcontainer aus Europa in die USA und sind nun spurlos verschwunden. Eine Spur führt in eine Lasertag-Arena, deren Besitzerin sie mit Waffen und Geld versorgte - und schließlich sterben musste. Gibbs' Team und Fornell finden heraus, dass der Ex-MI6-Spion Scott offenbar einen Rachefeldzug plant, der mit der Operation "Juniper Strike" zusammenhängt, bei der eine russische Agentin zu Tode kam. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Leslie Libman Drehbuch: Christopher J. Waild Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12