Auf Streife D 2016 Dokusoap

Ein 16-Jähriger bedrängt eine 15-Jährige auf der Toilette des Jugendzentrums. Zur Verwunderung der Polizisten bestätigt der Jugendliche den Vorfall ohne Einsicht, etwas Falsches getan zu haben. - Eine Spaziergängerin beobachtet, wie ein Säugling aus einem vorbeifahrenden Auto in das Gebüsch am Straßenrand geworfen wird. Kommen die Polizisten noch rechtzeitig, um das Leben des Neugeborenen zu retten?