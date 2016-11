Sat.1 13:00 bis 14:00 Gerichtsserie Richter Alexander Hold D 2010 16:9 Merken Jana Behrens soll den gerade verstorbenen Lebensgefährten ihrer Mutter Karin bestohlen haben, um mit dem Geld zu einer Reise nach Prag aufzubrechen. Da ihr Karin die Reise untersagt hatte, soll Jana auch noch ihre Mutter über Nacht im Waschkeller eingesperrt haben. Beim Versuch sich zu befreien, hat sich Karin gefährliche Verletzungen an beiden Unterarmen zugezogen. Ist die 17-Jährige wirklich so eiskalt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richter Alexander Hold