Sat.1 11:00 bis 12:00 Show Richterin Barbara Salesch D 2012 16:9 Merken Die gutaussehende Russin Larisa Lempert lernte über eine russische Partnervermittlung ihren jetzigen Ehemann Detlef kennen. Die Ehe ermöglichte ihr den dauerhaften Aufenthalt in Deutschland. Nun soll sie versucht haben, Detlef umzubringen. Hatte sie es von Anfang an nur auf sein Geld und ein sorgloses Leben in Deutschland abgesehen? Oder steckt in Wahrheit Detlefs Ex-Frau hinter der Tat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richterin Barbara Salesch

