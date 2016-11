RTL NITRO 00:30 bis 01:15 Dokusoap Real Detective - Fälle, die man nicht vergisst Rufschaden CDN 2016 HDTV Live TV Merken Als 1986 in einem See in Wise County, Texas, die Leiche einer jungen Frau gefunden wird, übernimmt Detective Phil Ryan die Ermittlungen. Nachdem die junge Frau in Plastik eingewickelt wurde, wurde sie wie Müll in dem Gewässer entsorgt - ein Bild, das Ryan niemals vergessen wird. Bei dem Opfer handelt es sich um Dede Daniel, die als Kellnerin gearbeitet hat. Von ihrem Vater Jess erfährt Ryan, dass ihm Dede nie große Probleme bereitet hat, sie aber immer wieder an die falschen Männer geraten ist. Zuletzt hatte sie eine Affäre mit einem verheirateten Mann namens Verlin Hamilton, Inhaber einer florierenden Firma. Zunächst deutet jedoch alles darauf hin, dass Dede und Verlin sich getrennt haben, da er ihrer Forderung, seine Familie für sie zu verlassen, nicht nachkommen wollte. In einem vermeintlichen Brief von Dede steht, dass sie mit einem gewissen Tommy durchgebrannt sei. Obwohl dieser Tommy wahrscheinlich der Letzte war, der Dede lebend gesehen hat, wird Ryan den Verdacht nicht los, dass Verlin in Verbindung mit der Tat steht und versucht, seinen Einfluss auszunutzen, um etwas zu vertuschen. Ryan, der wie Dede aus einer armen Familie stammt, hat sich geschworen, für Gerechtigkeit zu sorgen... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Real Detective