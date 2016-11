RTL NITRO 16:50 bis 17:40 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Highway-Piraten USA 1996 2016-11-08 11:20 Live TV Merken Ein Freund von Bobby bittet ihn um Hilfe: Er ist der Besitzer eines Kasinos und immer wieder werden die Spieler, die gerade eine große Menge Geld gewonnen haben, auf ihrem Heimweg überfallen. Bobby gibt sich selbst als reicher Spieler aus und Reno versucht sich unter die Highway-Piraten zu mischen. Schon nach kurzer Zeit gelingt es ihm, das Vertrauen des Bandenchefs zu erlangen und soll beim nächsten Überfall mit dabei sein. Das auserkorene Opfer ist Bobby, zunächst scheint alles unter Kontrolle zu sein, doch dann tappen Reno und Bobby in eine Falle... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Stephen J. Cannell ("Dutch" Dixon) Frankie Avalon (Dan Travis) Tom Schanley (Patrick) Shannon O'Hurley (Shannon Meadows) Michael Cudlitz (Patch) Originaltitel: Renegade Regie: Russel Solberg Drehbuch: Stephen J. Cannell, Raymond Hartung Kamera: Jeffrey C. Mygatt Musik: Jeff Edwards, David Vanacore