RTL NITRO 10:30 bis 11:15 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Punkrock USA 1996 Live TV Merken Trikk, der Leadsänger einer bekannten Punk-Band, wird plötzlich vermisst und alles deutet darauf hin, dass er entführt wurde. Um den Sänger schnell wieder aufzufinden, hat seine Plattenfirma eine Prämie von einer Million Dollar ausgesetzt und somit das Interesse vieler Kopfgeldjäger geweckt. So machen sich auch Reno und Bobby auf die Suche. Dabei haben sie einen würdigen Konkurrenten, Mitch Dean, der den beiden immer dicht auf den Fersen ist. Nach einiger Zeit finden Bobby und Reno Trikk tatsächlich in einer abgelegenen Berghütte. Allerdings vollkommen unversehrt, da er seine Entführung nur vorgetäuscht hat, um für einige Zeit untertauchen zu können. Jedoch stellt sich dann heraus, dass es doch jemand auf Trikk abgesehen hat und Mitch Dean scheint dabei nicht unbeteiligt zu sein... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Stephen J. Cannell (Lt. Donald "Dutch" Dixon) Rodney Eastman (Trikk) Julian Stone (Gary Butler) Patrice Chanel (Meredith Lee) Teresa Neith-Sullivan (Tiffany Jewel) Originaltitel: Renegade Regie: Thomas Neuwirth Drehbuch: Stephen J. Cannell, Ethlie Ann Vare Kamera: Jeffrey C. Mygatt Musik: Jeff Edwards, David Vanacore

