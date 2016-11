RTL NITRO 08:55 bis 09:40 Krimiserie Matlock Die Stimme aus dem Jenseits USA 1988 Live TV Merken Allison Tate soll an ihrem 21. Geburtstag ein Millionenvermögen erben. Bisher lebte die junge Frau für mehrere Jahre in einem Sanatorium für seelisch kranke Menschen. Sie hat als Kind den Tod ihrer ermordeten Eltern nicht verkraftet. Kurz nach ihrer Geburtstagsfeier wird allerdings die Treuhänderin des Vermögens in Allisons Haus ermordet. Die junge Frau findet die Leiche und da sie mit der Mordwaffe in der Hand gesehen wird, gerät sie unter Mordverdacht. Doch Matlock ist sich schnell sicher: Hier will jemand Allison den Mord anhängen - ein Motiv hätte sie ja: geistige Verwirrung... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Benjamin Matlock) Nancy Stafford (Michelle Thomas) Kari Lizer (Cassie Phillips) Kene Holiday (Tyler Hudson) Jill Andre (Mrs. Johnson) Jill Carroll (Allison Tate) Melinda O. Fee (Marsha Gold) Originaltitel: Matlock Regie: Leo Penn Drehbuch: Dean Hargrove, Diana Kopald Marcus Musik: Artie Kane

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 214 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 70 Min. Der Butler

Filme

ProSieben 07:55 bis 10:20

Seit 69 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 34 Min.