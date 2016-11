RTL 22:15 bis 23:30 Magazin Extra - Das RTL Magazin Aufgewärmt statt frisch zubereitet - Wie in Restaurants mit Mikrowellen-Essen geschummelt wird / Aus dem Rollstuhl auf die Tanzfläche - Weil er seinen Freundin den Hochzeitstanz versprochen hat: Wie ein gelähmter Surfer sich wieder auf die Beine kämpfen möchte D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Investigative Reportagen und packende Storys: Jeden Montag präsentiert Moderatorin Birgit Schrowange das RTL-Magazin 'Extra', das regelmäßig für Schlagzeilen und öffentliche Diskussionen sorgt. "Extra" spürt auf, was die Menschen bewegt, gibt Hilfestellungen für den Alltag und ist dabei stets dicht am Puls der Zeit. Die Reporter beweisen immer wieder Mut, Ausdauer und Geduld und gehen dabei nicht selten an ihre eigenen Grenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Schrowange Originaltitel: Extra - Das RTL Magazin