TNT-Serie 17:05 bis 17:50 Mysteryserie Pretty Little Liars Hüte deine Zunge USA 2014 16:9 Wer liegt in Alisons Grab? Hanna kommt der Antwort auf diese Frage dank ihrer Begeisterung für Kriminalgeschichten ein entscheidendes Stück näher. Spencer ist indes fast rund um die Uhr damit beschäftigt, Alis Tagebuch zu entschlüsseln und die Identität des mysteriösen Mannes zu bestimmen. Haben die beiden Mädchen wirklich eine heiße Spur oder handelt es sich nur wieder um einen von "A"s fiesen Tricks? Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Janel Parrish (Mona Vanderwaal) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Arlene Sanford Drehbuch: Sara Shepard, Oliver Goldstick Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12