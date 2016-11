TNT-Serie 14:45 bis 15:30 Serien Revenge Gnade USA 2013 16:9 Merken Conrad beschließt, seine Sünden zu gestehen und reinen Tisch hinsichtlich seiner Beteiligung am Komplott gegen David Clarke zu machen. Doch bevor er sein Vorhaben in die Tat umsetzen kann, wird er in einen Autounfall verwickelt, bei dem Vater Paul ums Leben kommt. Emily kann sich nicht erklären, wie dieser Unfall geschehen konnte, und Victoria beschließt, ihre Unabhängigkeit weiter abzusichern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily VanCamp (Emily Thorne) Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Gabriel Mann (Nolan Ross) Henry Czerny (Conrad Grayson) Joshua Bowman (Daniel Grayson) Nick Wechsler (Jack Porter) Barry Sloane (Aiden Mathis) Originaltitel: Revenge Regie: J. Miller Tobin Drehbuch: Karin Gist Kamera: John Smith Musik: Fil Eisler