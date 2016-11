TNT-Serie 12:25 bis 13:15 Krimiserie The Closer Falsche Fährte USA 2005 16:9 Merken Die junge Mexikanerin Maria, deren Mutter ohne Aufenthaltsgenehmigung als Haushälterin bei einer reichen amerikanischen Familie arbeitet, wird tot aufgefunden. Nach einer langwierigen Ermittlung, die ohne Erfolg bleibt und durch einen tragischen Selbstmord überschattet wird, beschließt Brenda, die Lage zu ändern. Sie reist nach Mexiko, um den Täter dort zur Strecke zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Johnson) Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Leigh Johnson) J.K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Tony Denison (Andy Flynn) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) J.K. Simmons (Will Pope) G.W. Bailey (Detective Lt. Provenza) Originaltitel: The Closer Regie: Michael M. Robin Drehbuch: Wendy West Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine