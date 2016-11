TNT-Serie 10:55 bis 11:40 Serien McLeods Töchter Giftige Rache AUS 2006 16:9 Merken Als Stevie ihre kurze Affäre mit dem Piloten wieder beendet, ist der so gekränkt in seinem Stolz, dass er sich an den Frauen der Farm rächen will und Pestizide über die Felder der Farm sprüht. Mit dieser Aktion verliert Drover's Run die Zulassung als Bio-Betrieb - die viele Arbeit der letzten Monate war umsonst! Rasend vor Zorn macht sich Stevie an dem Flugzeug des Mannes zu schaffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod-Ryan) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Brett Tucker (Dave Brewer) Michala Banas (Kate Manfredi) Jonny Pasvolsky (Rob Shelton / Matt Bosnich) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Arnie Custo Drehbuch: Posie Graeme-Evans, Caroline Stanton Kamera: Roger Dowling Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 6

