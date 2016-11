TNT-Serie 08:25 bis 09:10 Krimiserie Quincy Der Letzte der Giganten USA 1977 Merken Einer der letzten großen Western-Filmstars, der berühmte Will Preston, wird tot in seiner Wohnung aufgefunden. Obgleich der Körper des Toten alle Anzeichen von Gewalteinwirkung aufweist und Preston dem Augenschein nach von Dieben überfallen wurde, zeigt die Leiche doch keinerlei Spuren, die auf einen Gegenwehrversuch schließen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy) Robert Ito (Sam Fujiyama) John S. Ragin (Dr. Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Joseph Roman (Sgt. Brill) Carolyn Jones (Sylvia Presstin) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ray Danton Drehbuch: Leonard Stadd Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Bruce Broughton

