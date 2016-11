TNT-Serie 06:55 bis 07:40 Serien Reign Die Belagerung USA 2015 16:9 Merken Mary und Francis müssen ihre privaten Schwierigkeiten beiseite schieben, als die feindlichen Truppen das Schloss einnehmen wollen. Louis ist es mit einer Erpressung gelungen, auch Renaude auf seine Seite zu ziehen. Bei dem Angriff auf das Schloss gerät Renaude aber in Gefangenschaft und wird eingesperrt. Mary erfährt, dass sie schwanger ist, und will heimlich zu Louis, um ihn um Schutz zu bitten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Queen Mary Stuart) Megan Follows (Queen Catherine) Torrance Coombs (Sebastian) Toby Regbo (King Francis) Celina Sinden (Greer Norwood) Caitlin Stasey (Lady Kenna) Anna Popplewell (Lady Lola) Originaltitel: Reign Regie: Andy Mikita Drehbuch: Adele Lim, Lisa Randolph

