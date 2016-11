Hessen 12:15 bis 13:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2567 D 2016 Untertitel HDTV Merken Charlotte gerät unter Druck, als die Mitglieder des Stiftungsrates und der Staatsanwaltschaft wissen wollen, wofür Nils die Spendengelder in Afrika ausgegeben hat. Sie bekräftigt Nils' Unschuld, stellt jedoch bei der Prüfung der Unterlagen fest, dass ein Beleg über 5.000 Dollar fehlt und ahnt nicht, dass Beatrice diesen mitgenommen hat. Auch Werner verunsichert Charlotte: Der Fehlbetrag entspricht dem Einkaufspreis für Nashornpulver auf dem afrikanischen Schwarzmarkt. Als David Nils rät, den fehlenden Beleg zu fälschen und Charlotte dies zu verheimlichen, ist dieser hin- und hergerissen, wie er sich entscheiden soll. Adrian redet sich ein, dass die Hochzeit mit Desirée richtig war. Jedoch streiten die beiden während ihrer Hochzeitsnacht, weil Adrian am Tag danach Claras Kollektion fotografieren will. Am nächsten Morgen möchte sich Desirée versöhnen und heuchelt auch Clara ein Friedensangebot vor. Clara ahnt, dass Desirée es nicht ernst meint, geht aber um Adrians Willen auf den Waffenstillstand ein. Gegenüber Beatrice gibt Desirée zu, dass sie nach einem Weg sucht, Clara und Adrian zu entzweien. André hat Melli am Telefon mitgeteilt, dass er am liebsten in Südafrika bleiben würde, da ihn nichts mehr in Bichlheim hält. Doch Melli gibt nicht so schnell auf: Sie möchte für André ein Restaurant kaufen und ihn dadurch animieren, zurück nach Bayern zu kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Erich Altenkopf (Michael Niederbühl) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Steffen Nowak, Felix Bärwald Drehbuch: Tom Chroust, Claudia Köhler