Hessen 10:55 bis 11:25 Dokumentation Jons Welt D 2016 Untertitel Live TV Merken "Nächste Haltestelle: Marbachweg! Umsteigen zur U-Bahn-Linie U5 " - Jon kennt alle Haltestellen der Buslinie 34 in Frankfurt auswendig - inklusive der dazugehörigen Umsteigemöglichkeiten. Jon fährt gern stundenlang Bus. Es ist, als sei er dann in seiner ganz eigenen Welt. Jon kann sich aber nicht alleine in den Bus setzen und durch die Gegend fahren. Es muss immer jemand mit dabei sein - denn Jon ist Autist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jons Welt Regie: Diverse, Marco Giacopuzzi Drehbuch: Diverse, Marco Giacopuzzi

