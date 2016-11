RTL Passion 23:05 bis 23:55 Serien A.D.: Rebellen und Märtyrer Das Grab ist offen USA 2015 2016-11-08 17:15 Merken Der Hohepriester Kajaphas und der Stadthalter Pontius Pilatus lassen Jesus Christus kreuzigen. Damit wollen sie endlich wieder die Ordnung in Jerusalem herstellen. Für Petrus und die anderen Jünger ist die Kreuzigung ihre dunkelste Erfahrung. Wie sollen sie den Glauben nun weiter tragen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Levy (Simon Petrus) Greta Scacchi (Maria) Juan Pablo Di Pace (Jesus) Richard Coyle (Kajaphas) Vincent Regan (Pontius Pilatus) James Callis (Herodes Antipas) Chipo Chung (Maria Magdalena) Originaltitel: A.D. The Bible Continues Regie: Ciaran Donnelly Drehbuch: Simon Block Kamera: Tim Fleming Altersempfehlung: ab 16