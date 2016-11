RTL Passion 18:45 bis 19:20 Serien Providence Die Thanksgiving-Geschichte USA 2000 2016-11-08 11:00 Merken Bei einem Einkaufsbummel entdeckt Sydney zufällig ein Plakat mit dem Foto von Anchee, dem Mädchen, dass sie bei sich aufgenommen hat, bis seine Eltern gefunden sind. Da auf dem Plakat eine Belohnung von 25.000 Dollar für die Auffindung von Anchees Eltern geboten wird, vermutet Sydney, dass John und seine Mutter hinter der Sache stecken. Auf der Cocktailparty macht sie John noch voller Wut eine Szene, doch nach den Feiertagen trennt sie sich endgültig von ihm, da sie ihr Leben nicht mit seiner Mutter teilen will. Joanie erzählt Burt von ihrer Schwangerschaft, und Burt bekennt sich nach kurzem Schock zu dem Kind. Glücklich feiern die beiden Thanksgiving. Derweil organisiert Robbie einen Gig im O'Neills für Dwayne, doch dieser kommt nicht. Stattdessen klaut er sich beim Pfandleiher seine wertvolle Gitarre wieder. Der Schimpanse vergreift sich unterdessen an Hannahs Fingerfarben und malt das Logo des Forschungslabors, aus dem er kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Dr. Jim Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Paula Cale (Janice ?Joanie? Hansen) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Dana Daurey (Heather Tupperman) John David Souther (Dwayne Ballard) Originaltitel: Providence Regie: Bob DeLaurentis Drehbuch: John Masius, Robert DeLaurentis, Elle Triedman Musik: Bennett Salvay, W.G. Snuffy Walden