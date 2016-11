RTL Passion 03:00 bis 03:25 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-11-11 05:05 Merken Während Rafael Simone mit Liebesgeflüster weiter um den Finger wickelt, treibt er seinen Racheplan, Maximilian alles zu nehmen, weiter voran. Er beschafft sich heimlich ein Dokument von Maximilian, das diesen als Betrüger überführt. Damit Rafaels doppeltes Spiel nicht auffliegt, benutzt er Alexander, um vor Simone die Bombe geschickt platzen zu lassen. Nachdem Axel von Jessicas Nebenjob erfahren hat, glaubt er zunächst an eine erneute Intrige gegen sich. Als seine Nachforschungen allerdings Jessica als echte Ärztin bestätigen, will er sein Wissen um ihr heikles Geheimnis nutzen. Das versaut ihm allerdings Marian und so bleibt Axel keine andere Wahl als zu bluffen, damit er seinen Job zurückbekommt. Marian versucht, Jessica vor Axel zu warnen. Axel verlangt von Jessica, ihm seine Behinderung zu attestieren. Als sie sich weigert, entbrennt ein heftiger Streit. Marian verteidigt Jessica ungebeten und macht dadurch alles nur schlimmer: Seinetwegen fliegt Jessicas Doppelleben bei den Kollegen im Krankenhaus auf. Ein Spießrutenlauf beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Roschinski) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Annette Herre Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser

