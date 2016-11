RTL Passion 15:00 bis 15:25 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-11-07 22:15 Merken Als die Gangmitglieder Andrea belästigen, kann Benedikt das nicht kampflos hinnehmen. Er will die Jugendlichen mit Maltes Hilfe aus der Schillerallee vertreiben, doch bei dem Versuch ernten beiden nur Spott und es kommt fast zur Eskalation. Valentin taucht auf und schafft es mit den richtigen Worten, die Jugendlichen zum Rückzug zu bewegen. Benedikt fühlt sich entmachtet, als Malte Valentin für sein Eingreifen lobt. Während Valentin sich von der Gang für seine Coolness feiern lässt, begegnet Benedikt Mario erneut. Als der ihn wieder provoziert, sieht Benedikt rot... Robert muss Irene wohl oder übel seine Arbeitslosigkeit gestehen. Da er sie nicht über seine Beweggründe aufklärt, ist Irene wütend und enttäuscht über seinen Vertrauensbruch. Als Robert sich später entschuldigt und ihr klar wird, dass er nur gelogen hat, um sie zu schonen, ist Irene milde gestimmt. Sie merkt, dass sich Robert Sorgen um seine berufliche Zukunft macht und schlägt ihm vor, ihm finanziell auszuhelfen, bis er eine neue Stelle hat. Doch damit kränkt sie Robert in seinem Stolz und er nimmt den erstbesten Job an, der ihm angeboten wird. Ute steht mit einem Präsentkorb vor Tills und Evas Tür, um sich für das angeblich versehentliche Posting der Fotos von ihr und Till zu entschuldigen. Doch auch das ist Teil des von Ute und Britta entwickelten Plans, Eva so lange zu provozieren, bis ihre Ehe Schaden nimmt und Till für Ute frei ist. Eva spürt instinktiv, dass das Versöhnungsgeschenk eigentlich eine Provokation ist, kann es aber nicht beweisen. Darüber gerät sie mit Till in Streit. Als Eva sich gerade wieder mit Till versöhnt hat, holt Ute zu einem neuen Schlag gegen die Beziehung der beiden aus... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns