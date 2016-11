RTL Passion 08:45 bis 09:10 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-11-07 15:25 Merken Carmen fühlt sich schuldig, an Vincents Erkrankung gezweifelt zu haben, als sie von Thomas bestätigt bekommt, dass Vincent tatsächlich todkrank ist. Unterdessen versucht Michelle auf eigene Faust herauszubekommen, welche Krankheit ihr Vater hat. Während Michelle bestürzt ist, als sie erfährt, dass Vincent nur eine neue Niere das Leben retten kann, durchschaut Carmen entsetzt, dass Vincent genau aus diesem Grund nach Essen gekommen ist. Jenny hat es geschafft, nicht nur Deniz, sondern auch Simone gegen sich aufzubringen. Sie hat keine Ahnung, wie es weitergehen soll, als ihr ausgerechnet das Sex-Video von Marie in die Hände fällt. Als Jenny mitansehen muss, wie Simone Diana und Marie bei einem TV-Interview in den höchsten Tönen lobt und auch noch Diana Jennys Qualitäten als Trainerin infrage stellt, reagiert Jenny impulsiv. Vanessa möchte endlich das Krankenhaus verlassen, doch Christoph hat zunächst Sorge wegen der Herzerkrankung ihres Babys. Als auch Thomas grünes Licht gibt, treten sie glücklich zum ersten Mal den Heimweg als Familie an. Zu Hause bekommt Vanessa jedoch plötzlich kalte Füße. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt

