RTL Plus 22:40 bis 23:30 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Vivi's Versuchung D 1998 Stereo Vivi sieht mit großer Sorge in die Zukunft, denn nach ihrer Entlassung wird sie für Walter und das Kind sorgen müssen. Sie bittet Maximilian Ahrens um Hilfe, der den Frauen Unterstützung bei der Vorbereitung auf das Leben in Freiheit angeboten hat. Unterdessen kehrt Lollo nach der Brustoperation nach Reutlitz zurück. Sie fühlt sich nicht mehr als vollwertige Frau, versucht dies aber verzweifelt zu verbergen. Vergeblich versucht sie Daniel zu erreichen, der sich seit ihrem Krankenhausaufenthalt nicht mehr bei ihr gemeldet hat. Als sie endlich eine Verbindung bekommt, meldet sich bei Daniel eine Frauenstimme. Als Lollo Daniel zur Rede stellt, gesteht er ihr schließlich, dass er schon seit längerem eine Geliebte hat. Lollo ist am Boden zerstört. Mona Suttner, Betreiberin eines exklusiven Callgirl-Rings, kommt wegen Steuerhinterziehung nach Reutlitz. Sie macht den Frauen, die in nächster Zeit entlassen werden, das Angebot, ihnen für zwei Jahre mietfrei eine Luxuswohnung zur Verfügung zu stellen, wenn sie dafür ein halbes Jahr lang für den Callgirl-Ring arbeiten. Die meisten Frauen reagieren ablehnend, doch Vivi geht das finanziell lukrative Angebot, das viele ihrer Zukunftsängste gegenstandslos machen würde, nicht mehr aus dem Kopf. Mona arrangiert einen Tag Freigang für Vivi und bedrängt sie, sich eine der Wohnungen anzusehen... Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Annette Frier (Vivien "Vivi" Andraschek) Christiane Reiff (Ilse Brahms) Dirk Mierau (Dr. Beck) Judith von Radetzky (Silke Jakoby) Christine Schuberth (Jeanette Bergdorfer) Martina Baumann (Tina) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Bodo Schwarz Drehbuch: Johannes Grieser, Matthias Fischer Kamera: Zbynek Dario Sedo, Gert Stallmann Musik: Michael Dübe