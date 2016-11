Servus TV 20:15 bis 22:20 Krimi Prime Suspect - Heißer Verdacht Seilschaften GB 1995 2016-11-07 03:25 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als der Manager eines exklusiven Country Clubs tot aufgefunden wird, werden DCI Jane Tennison (Helen Mirren) und ihr Team mit den Ermittlungen beauftragt. Eine Bande von Amateurdieben soll für die Tat verantwortlich sein, so sehen es zumindest die Nachbarn und hochrangigen Gemeindemitglieder. Doch Tennison ist anderer Meinung. Zu professionell erscheint das Verbrechen. Das Clubmitglied Maria Henry passt da viel besser in Tennisons Täterprofil, doch sie hat keinen handfesten Beweis - wodurch sie auf eine äußerst wagemutige Taktik zurückgreifen muss... Mehrfach Emmy und Golden Globe prämierte britische Kult-Serie, die als Mutter aller Crime-Serien mit einer weiblichen Protagonistin gilt. In die Rolle der resoluten Polizeibeamtin Jane Tennison schlüpfte die spätere Oscar Preisträgerin Helen Mirren (Die Queen), die damit den Grundstein ihrer internationalen Karriere legte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helen Mirren (Supt. Jane Tennison) Tom Russell (Geoff) James Laurenson (Paul Endicott) Helene Kvale (Lynne Endicott) Jill Baker (Maria Henry) Kelly Reilly (Polly Henry) Gareth Forwood (Denis Carradine) Originaltitel: Prime Suspect Regie: Sarah Pia Anderson Drehbuch: Eric Deacon Kamera: David Odd Musik: Stephen Warbeck