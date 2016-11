Servus TV 18:15 bis 19:10 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - in der Tierwelt Ein Paradies für Tiere - Afrikas wildes Herz - Gras Ein Paradies für Tiere - Afrikas wildes Herz - Gras GB 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Vulkane im Großen Graben haben über Jahrtausende vulkanische Asche auf dem Erdboden des Grabens verstreut. Damit schufen sie die Grundlage für den gewaltigen Artenreichtum: die weiten Grasebenen der Serengeti. Das trockene Klima hat das Wachstum der Bäume gehemmt, aber perfekte Bedingungen für die Entwicklung der Grasebenen geliefert. Der Pflanzenreichtum lockt große Herden Zebras, Gnus, Elefanten und Nashörner an und damit auch Geparde und Löwen. Hier befindet sich auch die Wiege der Menschheit. Über zwei Millionen Jahre haben sich im vulkanischen Ascheboden die ersten, weltweit bekannten menschlichen Fußspuren erhalten. Nahe der Olduvai-Schlucht wurden die ersten menschlichen Überreste entdeckt, die bis zu eine Million Jahre zurückdatiert werden können. Kürzlich entdeckte Funde hinterfragen traditionelle Theorien der menschlichen Evolution und machen diesen Ort zur wichtigsten prähistorischen Ausgrabungsstätte der Welt. Auch in der Gegenwart leben Menschen in diesem Tal: Die Massai. Ihre Traditionen haben sich über die Jahrtausende erhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Kamera: Richard Matthews Musik: Barnaby Taylor