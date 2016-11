Servus TV 12:55 bis 13:50 Serien McLeod's Töchter Erste Hilfe AUS 2001 Stereo 16:9 HDTV Merken Tess ist überglücklich: Endlich ist ihr gesamtes Hab und Gut aus der Stadt eingetroffen - inklusive der Hinterlassenschaft ihrer Mutter. Claire fühlt sich jedoch nicht wohl bei dem Gedanken, diese Erinnerungsstücke in ihrem Haus zu haben und will sie in der Stadt verkaufen. Auf dem Weg dorthin stoßen Claire und Tess auf einen verunglückten Wagen, dessen Insassen schwer verletzt sind. Für die Frau kommt zwar jede Hilfe zu spät, doch den beiden Schwestern gelingt es, den Mann rechtzeitig ins Krankenhaus zu bringen. Indes hat Becky eine schlimme Befürchtung: Sie glaubt von ihrem Peiniger Brian schwanger zu sein... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Lisa Chappell (Claire McLeod) Jessica Napier (Becky Howard) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Kay Pavlou Drehbuch: Chris Hawkshaw Kamera: Roger Dowling Musik: Chris Harriott Altersempfehlung: ab 12