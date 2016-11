Servus TV 06:15 bis 07:15 Dokumentation Der große Aufbruch - Die Pioniere Amerikas Eiserne Rivalen USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Schon als 12-jähriger beginnt Andrew Carnegie zu arbeiten. Sein Mentor ist der Eisenbahn-Manager Tom Scott. Mit 30 Jahren besitzt Carnegie bereits sein eigenes Unternehmen. Scott beauftragt Carnegie, eine Eisenbahnbrücke über den Mississippi zu bauen. Bei der Planung hat Carnegie zunächst Probleme mit der Stabilität der Brücke, bis er Stahl als Baustoff einsetzt. Doch dann stirbt sein Förderer Scott. Zuvor hatte Rockefeller Scott gedemütigt und Carnegie schwört Rache. In aufwendiger Inszenierung und anhand atemberaubender Computeranimationen werden die Geschichten der Pioniere Amerikas zu neuem Leben erweckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Men Who Built America Regie: Patrick Reams Drehbuch: Stephen David, Patrick Reams Kamera: Richard V. Lopez Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 332 Min. The Help

Drama

ProSieben 05:25 bis 07:55

Seit 97 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 92 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 92 Min.