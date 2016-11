MDR 22:05 bis 23:03 Talkshow Fakt ist! Aus Erfurt Die Gefahr von innen - Reichsbürger schießen quer Die Gefahr von innen - Reichsbürger schießen quer D 2016 2016-11-07 01:45 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken "Die Reichsbürger sind in Deutschland lange verharmlost, unterschätzt und als Spinner oder Querulanten abgetan worden." So die Einschätzung des Politikwissenschaftlers Jan Rathje von der Amadeus-Antonio-Stiftung. Zunehmend verbreiteten sich die Verschwörungstheorien der Reichsbürger auch außerhalb ihrer Gruppierungen. Ihre Bewaffnung stelle eine wachsende Bedrohung dar. Auch der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt ist der Meinung, dass der Staat die Reichsideologen zu lange gewähren ließ. Seine klare Forderung: die Verfassungsschutzbehörden müssen die Reichsbürger auf den Schirm nehmen. Der Vorsitzende des Thüringer Richterbundes, Holger Pröbstel, ist der Auffassung, dass die bestehenden Gesetze ausreichen, der Reichsbürger Herr zu werden. Die Gerichtsmitarbeiter würden geschult im Umgang mit der Klientel. Dennoch müsse Reichsbürgern frühzeitig mit aller Konsequenz begegnet werden. Thüringens Innenminister Holger Poppenhäger verweist auf eine Gesetzesinitiative zur Verschärfung des Waffenrechts. Wie gefährlich sind Reichsbürger? Welche Schwierigkeiten haben staatliche Behörden mit Reichsbürgern? Welche Möglichkeiten gibt es Reichsideologen in ihre Schranken zu weisen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dr. Andreas Menzel, Lars Sänger Originaltitel: Fakt ist!