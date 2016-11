MDR 20:15 bis 21:45 Komödie So ein Millionär hat's schwer A 1958 2016-11-08 12:30 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Gerade noch rechtzeitig erfährt der unkonventionelle Millionär Edward, dass seine Verlobte nur auf sein Vermögen aus ist. Als Edward sich in die charmante Hotelfachschülerin Ninette verliebt, möchte er sicher sein, dass sie ihn nicht nur des Geldes wegen liebt. Also spielt er ihr vor, er wäre ein armer Schlucker. Doch das hat Konsequenzen: Denn durch Ninettes freundliche Vermittlung muss Edward sich zunächst als Parkwächter in einem Nobelrestaurant und später als Kellner verdingen - ausgerechnet in einem seiner eigenen Hotels! Zu guter Letzt landen Edward und sein treuer Diener Alfons auch noch als vermeintliche Juwelendiebe im Gefängnis. Edward Collin (Peter Alexander), schwerreicher Besitzer mehrerer Luxushotels an der Côte d'Azur, ist seit geraumer Zeit mit der distinguierten Alice Sorel (Elga Andersen) verlobt. Doch das vornehme Getue seiner Braut in spe geht dem unkonventionellen Millionär, der sich in der High Society eigentlich gar nicht wohl fühlt, zunehmend gegen den Strich. Kurzerhand flüchtet Edward ins Atelier seines Freundes, des Kunstmalers Marcel (Wolfgang Wahl), von dem er erfährt, dass seine Braut nur eine ausgekochte Mitgiftjägerin ist. Als Edward sich wenig später in die bezaubernde Hotelfachschülerin Ninette (Germaine Damar) verliebt, die ihn für einen Tramp hält, lässt der Millionär sich bereitwillig auf diese Rolle ein. Nur so kann er sichergehen, dass sie ihn nicht nur wegen seines Scheckbuchs liebt. Doch ehe Edward sich versieht, verschafft die patente Ninette ihm einen Job als Parkwächter in einem Nobelrestaurant und später eine Stelle als Kellner - ausgerechnet in einem seiner eigenen Hotels. Gemeinsam mit seinem treuen Diener Alfons (Heinz Erhardt), der in die Rolle seines Herrn schlüpfen muss, hat Edward bei diesem Ausflug in die Niederungen des Dienstleistungsgewerbes wenigstens Gelegenheit, dem betrügerischen Hotelmanager das Handwerk zu leben - bevor Alfons und er als vermeintliche Juwelendiebe hinter Gittern landen. Zum Glück ist Ninette von Edwards Unschuld überzeugt und beschließt, ihren Geliebten aus dem Gefängnis zu befreien. Eine ausgelassene Verwechslungskomödie mit Paraderollen für Peter Alexander als singenden verliebten Millionär und Heinz Erhardt als treu ergebenen Millionärsdiener. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Alexander (Edward Collin) Germaine Damar (Ninette) Heinz Erhardt (Alfons Rappert) Loni Heuser (Madame Sorel) Elga Andersen (Alice Sorel) Erich Fiedler (Hoteldirektor Hercule Blanc) Louis Soldan (Liebhaber Armand) Originaltitel: So ein Millionär hat's schwer Regie: Géza von Cziffra Drehbuch: Peter Trenck Kamera: Walter Tuch Musik: Heinz Gietz Altersempfehlung: ab 6