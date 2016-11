MDR 19:00 bis 19:30 Regionales Thüringen-Journal Totschlagprozess in Meiningen / Jubiläum bei "Johannes u. der Morgenhahn" / Tischtennis-Knaller in Mühlhausen D 2016 2016-11-07 02:25 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Totschlagprozess in Meiningen / Jubiläum bei "Johannes u. der Morgenhahn" / Tischtennis-Knaller in Mühlhausen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Susann Reichenbach Originaltitel: Thüringen-Journal