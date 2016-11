Das Erste 02:10 bis 03:25 Diskussion Hart aber fair Kampf um die Rente: Wähl mich, ich geb am meisten! D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Die Gäste: Dorothee Bär (CSU, parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur; war von 2009 bis 2013 stellvertretende CSU-Generalsekretärin) Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD, stellvertretender Parteivorsitzender; Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion Hessen) Marcel Fratzscher (Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin DIW) Ulrich Schneider (Hauptgeschäftsführer "Der Paritätische") Johannes Vogel (Generalsekretär der FDP Nordrhein-Westfalen; Mitglied des FDP-Bundesvorstandes) Mehr Geld für Ostdeutsche, für Mütter und auch noch für alle anderen: Schwarz und Rot basteln schon wieder an der Rente. Aber ist das wirklich nötig? Oder wollen sich die Volksparteien nur ältere, unzufriedene Wähler zurückkaufen - auf Kosten der Jungen? Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de ) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Frank Plasberg Gäste: Gäste: Dorothee Bär (CSU, parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, war von 2009 bis 2013 stellvertretende CSU-Generalsekretärin), Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD, stellvertretender Parteivorsitzender, Vorsitzende Originaltitel: Hart aber fair

