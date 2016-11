SAT.1 Emotions 16:45 bis 17:10 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 853 D 2011 16:9 Merken Luca und Olivia verkünden der wartenden Hochzeitsgesellschaft, dass sie sich entschlossen haben, nicht zu heiraten. Schweren Herzens blicken beide der Realität ins Auge und beschließen, Freunde zu bleiben. Luca will dennoch, dass Silvester angemessen gefeiert wird, und so nimmt die Party ihren Lauf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna) Patrick Kalupa (Tom) Maria Wedig (Nina) Manuel Cortez (Luca) Sarah Mühlhause (Carla) Jacob Weigert (Enrique) Franziska Matthus (Natascha) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Kerstin Schefberger Drehbuch: Sven Miehe Kamera: Florian Licht Musik: Reinhold Hoffmann