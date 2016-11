SAT.1 Emotions 14:45 bis 15:10 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 66 D 2005 2016-11-08 09:15 16:9 Merken Lisa ist positiv überrascht, als David und Jürgen geschäftliche Einigkeit demonstrieren. Sie ist bereit, "B.STYLE" weiterzuführen, aber nur unter ihren Bedingungen. Im neuen hellen Outfit verlangt sie, dass man nicht mehr versucht, sie zu manipulieren und stellt klar, dass sie als Geschäftsführerin von "B.STYLE" nur noch das tun wird, was sie verantworten kann. Als Timo Hannah zu seiner Party einlädt, nimmt sie sich vor, wieder rein freundschaftlich mit ihm umzugehen. Als sie diesen Vorsatz jedoch nicht einhalten kann, passiert etwas Unerwartetes ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Oliver Bokern (Jürgen Decker) Laura Osswald (Hannah Refrath) Lara-Isabelle Rentinck (Kim Seidel) Hubertus Regout (Hugo Haas) Matthias Dietrich (Timo Pietsch) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Cornelia Dohrn