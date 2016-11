SAT.1 Emotions 08:25 bis 09:10 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 198 D 2012 16:9 HDTV Merken Laura ist empört über Stefans Anschuldigungen gegen ihre Mutter ... Saskia wartet auf eine Versöhnung mit Martin, nachdem sie ihm ihre große Lebenslüge gebeichtet hat. Wird er ihr dennoch einen Heiratsantrag machen? Bernheimer bittet Martin, ihn wieder langsam in den Klinikalltag zu involvieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nina Schmieder (Dr. Laura von Hagen) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Stephan Schill (Prof. Dr. Dr. Martin Conrad) Sabine Bach (Saskia von Hagen) Andreas Potulski (Georg von Kampen) Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Hans Stadlbauer (Alois Hofer) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, David Carreras, Volker Schwab

