ProSieben 01:10 bis 01:35 Comedyserie The Big Bang Theory Männertausch USA 2011 16:9 HDTV Merken Bernadette überrascht alle: Sie hat nicht nur ihren Doktortitel in der Tasche, sondern auch eine hoch bezahlte Anstellung in einem Pharmakonzern. Howard fühlt sich deswegen minderwertig ... Raj ist genervt von dem nächtlichen Lautstärkepegel, den Leonard und Priya verursachen. Leonard bietet ihm an, sein Zimmer bei Sheldon zu beziehen, dann hätte Raj seine Ruhe und das Paar wäre ungestört. Natürlich geht das aber nicht ohne Sheldons umfangreiche Gast-Mitbewohner-Vereinbarung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Aarti Mann (Priya Koothrappali) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady, Eric Kaplan, Jim Reynolds Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6