ProSieben 20:40 bis 21:10 Comedyserie The Big Bang Theory Die Antilope im Curry USA 2011 2016-11-07 00:25 16:9 HDTV Amy und Penny erfahren, dass Bernadette und Howard von Priya und Leonard zum Essen eingeladen wurden. Amy traut Priya nicht über den Weg und schickt Bernadette als Geheimagentin zu dem Essen, um an Informationen für sie und Penny zu kommen. Tatsächlich simst Bernadette interessante Details: Priya lästert über Pennys gescheiterte Schauspielkarriere. Im Gegenzug soll Bernadette behaupten, dass Penny in einem Film mit Angelina Jolie spielt. Das aber geht gehörig schief ... Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady, Eddie Gorodetsky, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6