ProSieben 19:05 bis 20:15 Magazin Galileo "You are President" D 2016 16:9 HDTV und im Oval Office Entscheidungen für Millionen von Menschen zu treffen - aber auch alle Konsequenzen zu tragen? Kurz vor der Wahl des US-Präsidenten schlüpfen die "Galileo"-Zuschauer in seine Rolle. Während der Sendung können sie interaktiv und live über die "Galileo"-App verschiedene politische Entscheidungen treffen - beispielsweise das umstrittene Waffengesetz verschärfen oder lockern. Moderation: Stefan Gödde Originaltitel: Galileo