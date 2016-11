ProSieben 14:50 bis 15:15 Comedyserie Two and a Half Men Die Superchance USA 2012 2016-11-08 08:15 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Jake und Eldridge haben ihren Highschool-Abschluss bestanden und stehen nun vor der Berufswahl. Alan bittet Walden, die Jungs in seiner Firma einzustellen, doch der lehnt zunächst strikt ab. Schließlich werden die beiden für Idiotenarbeit im Serverraum des Unternehmens eingesetzt. Da Jake und Eldridge nichts Besseres zu tun haben, als Pornos herunterzuladen, fangen die beiden im Nu einen Virus ein, der die gesamte Serverfarm der Firma infiziert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Ryan Stiles (Herb) Conchata Ferrell (Berta) Patton Oswalt (Billy Stanhope) Marin Hinkle (Judith Melnick) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Jim Patterson, Don Reo Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12