ProSieben 13:00 bis 13:30 Comedyserie How I Met Your Mother Café der Trennungen USA 2012 2016-11-08 06:30 16:9 Dolby Digital HDTV Robins Freund Nick spielt seit Neuestem in Marshalls Feierabend-Basketballteam mit, das ansonsten nur aus Anwälten besteht. Als er sich die Leiste zerrt, möchte er vorübergehend auf Sex verzichten. Einige Tage Abstinenz führen dazu, dass Robin erkennt, dass Nick ziemlich dumm ist. Sie beschließt, sich von ihm zu trennen. Doch bevor es dazu kommt, ist Nick wieder genesen und bereit fürs Bett. Robin zögert die Trennung hinaus, hat aber die Rechnung ohne Barney gemacht. Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Michael Trucco (Nick Petteruti) Morgan Peter Brown (Adrian) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Stephen Lloyd Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12