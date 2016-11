ProSieben 10:50 bis 11:15 Comedyserie The Middle Das Schwimmteam USA 2009 2016-11-07 03:30 16:9 Merken Sue will sich fürs Schwimmteam bewerben. Widerwillig begleiten ihr Vater und ihre Brüder sie zum Trainieren ins Schwimmbad. Dort werden sie vom Beckenrand aus Zeugen, wie Sue orientierungslos durchs Wasser paddelt. Mangelndes Schwimmtalent? Nein, das Mädchen braucht eine Brille, stellt der Schularzt fest. Das kommt der Familie sehr ungelegen, denn gerade ist das Geld sehr knapp, der Trockner kaputt - und dazu steht auch noch Frankies Job auf der Kippe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Heaton (Frankie Heck) Neil Flynn (Mike Heck) Charlie McDermott (Axl Heck) Eden Sher (Sue Heck) Atticus Shaffer (Brick Heck) Chris Kattan (Bob) Brian Doyle-Murray (Mr. Ehlert) Originaltitel: The Middle Regie: Lee Shallat Chemel Drehbuch: Eileen Heisler, Deann Heline Kamera: Blake T. Evans Musik: Joey Newman Altersempfehlung: ab 6