kabel1 classics 00:15 bis 01:45 Erotikfilm Erste Sehnsucht F 1984 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die drei jungen Mädchen Hélène, Dorothée und Caroline verbringen ihre Sommerferien an der Côte d'Azur. Als sie während einer Bootsfahrt in einen Sturm geraten und kentern, stranden sie auf einer kleinen Insel. Dort lernen sie im Hafencafé die jungen Männer Max, Raoul und Etienne kennen. Doch während Hélène und Dorothée mit Max und Raoul anbändeln, will Caroline zunächst von Etienne nichts wissen - bis sie den reichen Jordan trifft, der eine tiefe Leidenschaft in ihr weckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Monica Broeke (Caroline) Patrick Bauchau (Jordan) Inge Maria Granzow (Julienne) Anja Schüte (Dorothée) Emmanuelle Béart (Hélène) Bruno Guillain (Etienne) Stéphane Freiss (Raoul) Originaltitel: Premiers désirs Regie: David Hamilton Drehbuch: Michael Erdmann, Philippe Gautier, Bertrand Levergeois Kamera: Alain Derobe Musik: Philippe Sarde