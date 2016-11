kabel1 classics 20:15 bis 22:20 Thriller Der Swimmingpool I, F 1969 Nach dem Buch von Jena-Emmanuel Conil 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Romy Schneider und Alain Delon in einem Urlaub mit Folgen: Das Künstlerpaar Jean-Paul und Marianne genießen ihre Ferien in einer abgelegenen Villa in St. Tropez. Als Mariannes Bekannter Harry und dessen wunderschöne Tochter Penelope zu Besuch kommen, zerbricht die Pärchen-Idylle. Zwischen den Männern beginnt ein subtiler Machtkampf, während das Töchterchen hemmungslos mit Jean-Paul flirtet. Eine todbringende Katastrophe bahnt sich an ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alain Delon (Jean-Paul) Romy Schneider (Marianne) Maurice Ronet (Harry) Jane Birkin (Pénélope) Paul Crauchet (Inspektor Lévêque) Suzie Jaspard (Emilie) Steve Eckhardt (Fred) Originaltitel: La piscine Regie: Jacques Deray Drehbuch: Jean-Claude Carrière, Jacques Deray Kamera: Jean-Jacques Tarbès Musik: Michel Legrand Altersempfehlung: ab 16