kabel1 classics 16:45 bis 18:30 Thriller L'affaire Karen McCoy USA 1993 Desmond Lowden Karen McCoy war eine Meisterin des Einbruchs, bevor sie für Jahre ins Gefängnis wanderte. Als sie entlassen wird, hat sie dem Verbrechen abgeschworen. Sie hat nur einen Wunsch: ihren Sohn zu sehen, der von ihrem ehemaligen "Beruf" nichts weiß. Doch dann holt die Vergangenheit sie ein: Der Milliardär Jack will sie für einen ganz großen Coup engagieren. Als Karen ablehnt, lässt Jack ihren Sohn entführen. Karen willigt in den Coup ein, hält aber für Jack eine Überraschung bereit. Bildergalerie Schauspieler: Kim Basinger (Karen McCoy) Val Kilmer (J.T. Barker) Terence Stamp (Jack Schmidt) Zach English (Patrick McCoy) Nick Searcy (Roy McCoy) Galard Sartan (Gary Buckner) Raynor Schene (Baker) Originaltitel: The Real McCoy Regie: Russell Mulcahy Drehbuch: William Davies, William Osborne, Desmond Lowden Kamera: Denis Crossan Musik: Brad Fiedel Altersempfehlung: ab 12