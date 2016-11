Jessica Shepard, die Tochter eines Serienkillers, ist zu einer der besten Polizistinnen San Franciscos aufgestiegen und gerade in eine neue Einheit versetzt worden, die Serienmörder jagt, als eine neue Mordserie einsetzt. Doch die Opfer sind alle ehemalige Liebhaber Jessicas! Der Verdacht lastet schwer auf ihr, denn bald glauben alle um sie herum, dass sie den mörderischen Wahn ihres Vaters geerbt hat. So bleibt ihr nichts übrig, als den Täter auf eigene Faust zu suchen ... In Google-Kalender eintragen