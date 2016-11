kabel1 classics 06:45 bis 08:30 Komödie Mondsüchtig USA 1987 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Cher und Nicholas Cage heizen dieser Romanze so richtig ein: Loretta Castorinis erste Ehe war nicht gerade perfekt und so hält sie sich seit dem Tod ihres Mannes beziehungstechnisch zurück. Doch schließlich gibt sie dem hartnäckig werbenden Johnny Cammareri nach. Johnny will jedoch vor der Hochzeit noch seine Mutter besuchen, die ihn dazu bewegen will, sich doch endlich wieder mit seinem Bruder Ronny zu versöhnen. Und so nimmt das Chaos seinen Lauf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cher (Loretta Castorini) Nicolas Cage (Ronny Cammareri) Vincent Gardenia (Cosmo Castorini) Danny Aiello (Johnny Cammareri) Olympia Dukakis (Rose Castorini) Fjodor Schaljapin (Großvater Castorini) Louis Guss (Raymond Cappomaggi) Originaltitel: Moonstruck Regie: Norman Jewison Drehbuch: John Patrick Shanley Kamera: David Watkin Musik: Dick Hyman Altersempfehlung: ab 12

