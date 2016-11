Super-GAU im Ural: Beim Zusammenstoß zweier Züge kommt es zu einer Atomexplosion. In einem Zug wurden zehn Atomsprengköpfe transportiert, die entschärft werden sollten. Tatsächlich ist jedoch nur eine dieser Bomben detoniert, die restlichen acht sollen an arme Länder verkauft werden - und die zehnte soll die größte der Stadt der USA für immer dem Erdboden gleichmachen: New York! Die Atomexpertin Julia und Colonel Thomas Devoe versuchen, die Katastrophe aufzuhalten ... In Google-Kalender eintragen