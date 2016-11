kabel eins 22:45 bis 01:35 Actionfilm Bad Boys II USA 2003 2016-11-09 01:05 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die verdeckten Drogenfahnder Mike und Marcus sollen die größte bisher entdeckte Lieferung von Ecstasy nach Miami verhindern. Doch bei ihren Ermittlungen stoßen sie auf eine weitreichende Verschwörung um einen ambitionierten Drogenboss. Als Mike sich in Marcus' Schwester Syd verliebt gerät nicht nur die Freundschaft und der Auftrag der beiden Männer in Gefahr, sondern auch Syds Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Smith (Detective Mike Lowrey) Martin Lawrence (Detective Marcus Burnett) Peter Stormare (Alexei) Joe Pantoliano (Captain Howard) Theresa Randle (Theresa) Jordi Mollà (Hector Juan Carlos "Johnny" Tapia) Gabrielle Union (Syd) Originaltitel: Bad Boys II Regie: Michael Bay Drehbuch: Jerry Stahl, Ron Shelton Kamera: Amir M. Mokri Musik: Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 16