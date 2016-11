kabel eins 14:50 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Giftiges Wasser USA 2010 2016-11-08 09:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bei einer Routineüberprüfung stoßen Van Pelt und Cho auf eine junge Frau, die mit nur einem Schuh völlig verwirrt durch die Gegend läuft. Auf der Suche nach dem zweiten Schuh finden die CBI-Beamten in einem Pferdestall drei Leichen: einen jungen Mann und ein Ehepaar. Die Frau kann sich an nichts erinnern, weder an ihren Namen noch an das, was geschehen ist. Jane versucht mit seinen besonderen Fähigkeiten, ihre Amnesie zu beheben - doch zunächst ohne Erfolg ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Gil Birmingham (Markham Willis) Sean Bridgers (Ranger Tisdale) Originaltitel: The Mentalist Regie: Stephen Gyllenhaal Drehbuch: Erika Green Kamera: Michael Goi Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12