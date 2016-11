kabel eins 13:00 bis 13:55 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Tödlicher Streit USA 2003 Merken Lilly Rush öffnet erneut die Akten eines ungelösten Mordfalles, bei dem ein junger Polizist 1973 getötet wurde, nachdem er einen Anruf aus einem Rehabilitationszentrum für Drogensüchtige erhalten hatte. Eine Frau, die unter Drogeneinfluss zu stehen scheint, bringt neue Fakten zu dem Fall ans Licht. Rush findet schnell heraus, dass der Ermordete sowohl seiner Frau als auch seinen Kollegen seine Vergangenheit verschwiegen hatte: Er selbst war in dem Zentrum aufgewachsen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) John Finn (Det. Scott Valens) Jeremy Ratchford (Lt. John Stillman) Thom Barry (Det. Nick Vera) Barbara Eve Harris (Diane Washington) Danny Pino (Det. Will Jeffries) Steve Ryan (Butch Rinaldi (2003)) Originaltitel: Cold Case Regie: David Straiton Drehbuch: Veena Sud Kamera: Eric Schmidt Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 6