kabel eins 10:20 bis 11:15 Krimiserie Castle Ein Haufen Kläffer USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Tierischer Fall für Castle und Beckett: Francisco Pilar, ein Hundeshow-Juror, wurde mit einer Leine erwürgt. Bei der Vernehmung des Reality-TV-Starletts Kay Cappuccio, für das Pilar arbeitete, stellt sich heraus, dass der Ermordete in letzter Zeit unter Paranoia litt. Während Beckett und ihr Team die Ermittlungen aufnehmen, spricht Castle mit der Hundetherapeutin Dr. Barker. Schließlich scheint Franciscos Hund Royal der einzige Zeuge zu sein ... Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Originaltitel: Castle Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: Andrew W. Marlowe, Rob Hanning Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12